Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo: Reggina senza Crimi a Brescia, Petrucci salta Cosenza-Vicenza

14 Marzo 2021 15:07

Squalificati Serie B, le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 28ª giocata ieri: un assente per Reggina e Cosenza

Il giudice sportivo ha sanzionato 11 calciatori di Serie B, per cui scatta dunque la squalifica. Tra questi, Marco Crimi, che non farà parte di Brescia-Reggina per via dell’ammonizione (era diffidato) nella gara vinta ieri contro il Monza. Nessuno squalificato per le Rondinelle. Petrucci salta invece Cosenza-Vicenza dopo il rosso di ieri a Salerno. Di seguito l’elenco di tutti gli squalificati.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere, al 42° del secondo tempo, persona non

identificata ma riconducibile alla Soc. Ascoli assunto un atteggiamento provocatorio e intimidatorio

nei confronti del Quarto Ufficiale.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere

ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

BROSCO Riccardo (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LIBUTTI Lorenzo (Reggiana): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

PETRUCCI Davide (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

CRIMI Marco (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MECCARIELLO Biagio (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MISURACA Gianvito (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OBI Joel Chukwuma (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TSADJOUT Frank (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VOGLIACCO Alessandro (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CARLO Domenico (L.R. Vicenza): per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale, abbandonando il terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.