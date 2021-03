Spirlì: “sono stato stuprato a 20 anni, poi sono rinato. Adesso sto vivendo la mia seconda vita”

16 Marzo 2021 21:35

Le parole del presidente della Regione Calabria Nino Spirlì a Un Giorno da Pecora

“La mia omosessualita’? Nel passato ho vissuto dei momenti drammatici che ho superato grazie alla mia famiglia che mi e’ sempre stata vicina. Ho patito uno stupro a 20 anni e ne sono uscito con forza e dignita’. E come la seconda vita iniziata il giorno dopo dal risveglio da un coma, legato alla violenza, negli anni Ottanta. Quando rinasci hai un’altra vita in mano che non vuoi sprecare con l’odio, vuoi avere una disponibilita’ nei confronti di tutti“. Il presidente della regione Calabria Nino Spirli’ oggi si racconta senza filtri a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, parlando anche dei momenti piu’ difficili della sua vita ma toccando anche temi piu’ leggeri. Dopo quella rinascita c’e’ ancora qualcosa che la ferisce? “Quando mi arrivano addosso degli attacchi che ritengo inutili me li faccio scivolare addosso, perche’ e’ la mia seconda vita e non la voglio sprecare cosi’“. “E la vita sentimentale com’e’? Diciamo che in questo momento potrei essere innamorato ma fortunatamente sono single. Ma va bene cosi’, ho 60 anni. Diciamo che potrei esser sentimentalmente innamorato ma non pratico” Spirli’, infine, dedica anche parole di elogio a Maurizio Crozza, il quale gli ha dedicato una delle sue imitazioni: “mi piace molto quella che fa di me: una persona pubblica che non apprezza l’ironia e la satira e’ tre passi indietro rispetto a quel che dovrebbe“.