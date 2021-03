Spirlì e le scuole in Calabria: “Ha stimolato odio tra i genitori”, e lui si arrabbia e abbandona l’intervista in diretta [VIDEO]

16 Marzo 2021 11:33

Il tema scuole non è andato ancora giù al presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì: toccato il tema, ha abbandonato l’intervista

Al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, il tema scuole in Calabria non è andato ancora giù, dopo le numerose (tutte perse) battaglie contro il Tar. Alla sua volontà di chiuderle (nell’ultima occasione in zona gialla, con dei numeri assolutamente non preoccupanti) ha sempre risposto il Tribunale amministrativo regionale per respingere l’ordinanza e tornare ad aprirle in seguito al ricorso presentato da alcune mamme. E la dimostrazione di questa sua “indigestione” si è resa evidente nel corso di una diretta video a Calabria News in cui – dopo le domande dei giornalisti sulle scuole – ha abbandonato improvvisamente l’intervista, tra lo stupore degli interlocutori. “Ognuno si prenda le proprie responsabilità“, ha risposto stizzito il presidente facente funzioni in merito a chi ha presentato ricorso. “Ha stimolato un po’ dell’odio tra i genitori“, la riflessione della giornalista sulla situazione che si è venuta a creare. E, alla parola “odio”, Spirlì è andato su tutte le furie: “A me la parola odio non appartiene, vi ringrazio tutti per il collegamento” e ha chiuso la chiamata. In basso il VIDEO.