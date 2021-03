Serie B, la Spal cambia in panchina: esonerato mister Marino, al suo posto c’è Rastelli

16 Marzo 2021 17:02

Serie B, cambio della Spal in panchina: ufficiale l’esonero di Pasquale Marino, il sostituto è Massimo Rastelli

La Spal cambia. Per il club ferrarese è crisi nera, con la posizione di Pasquale Marino già in bilico da diverse settimane. Adesso, l’ex tecnico dell’Empoli è stato però esonerato. Fatale la sconfitta di ieri sera per 3-0 a Pisa. L’allenatore aveva già rischiato dopo la sconfitta interna per 1-4 contro la Reggina, ma poi la società aveva deciso di confermarlo. Solo un’illusione la vittoria a Pescara, a cui era seguito il pari interno contro l’Entella e, appunto, il pesante stop di ieri. Il club biancazzurro ha già provveduto ad ufficializzare il sostituto, l’ex attaccante amaranto Massimo Rastelli.