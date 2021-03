Sorteggi Europa League, ecco l’avversaria della Roma: i giallorossi pescano l’Ajax

19 Marzo 2021 13:24

Sorteggi Europa League: la Roma, unica italiana presente, pesca l’Ajax. In Champions League due big match da non perdere

Due settimane davvero difficili per le squadre italiane impegnate in Europa. Una dietro l’altra, le formazioni migliori del campionato di Serie A sono crollate al cospetto delle big del calcio europeo. Dopo l’Inter uscita già ai gironi e neanche retrocessa in Europa League. Anche Juventus, Atalanta e Lazio hanno lasciato la massima competizione europea. Il Milan invece, ieri sera è stato battuto dal Manchester United in Europa League. L’unica squadra rimasta ancora in corsa è la Roma che, per la prima volta nella storia della competizione, ha raggiunto i quarti di Europa League. Quest’oggi si sono svolti i sorteggi per le gare dei quarti (8 aprile andata, 15 aprile ritorno) fra le 8 squadre rimaste, nei quali la Roma ha scoperto la squadra che dovrà affrontare nel prossimo turno.

Sorteggi Europa League: gli accoppiamenti dei quarti di finale

Ai giallorossi poteva andare peggio, ma poteva andare anche meglio. La squadra di Fonseca ha beccato l’Ajax e giocherà la prima partita in trasferta. In caso di semifinale, possibile incrocio con il Manchester United. Di seguito tutti gli accoppiamenti.

Granada – Manchester United

Arsenal – Slavia Praga

Ajax – Roma

Dinamo Zagabria – Villareal

Eventuali semifinali di Europa League:

Granada – Manchester United/Ajax – Roma

Dinamo Zagabria – Villareal/Arsenal – Slavia Praga

Sorteggi Champions League: match da brividi fra le big d’Europa, sorride il Chelsea

Sorteggiati quest’oggi anche gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League. Nessuna italiana presente nell’urna di Nyon dopo le eliminazioni di Juventus (contro il Porto), Atalanta (contro il Real Madrid) e Lazio (contro il Bayern Monaco). Sorteggiati match davvero interessanti fra le big d’Europa con 2 big match imperdibili. Haaland sulla strada di Guardiola, sorride il Chelsea. Le partite d’andata dei quarti sono previste fra il 6 e il 7 aprile, il ritorno tra il 13 e il 14.

Di seguito gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League:

Manchester City – Borussia Dortmund

Porto – Chelsea

Bayern Monaco – Psg

Real Madrid – Liverpool

Eventuali semifinali di Champions League: