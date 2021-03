Sonia Battaglia, è morta la 54enne colpita da trombosi dopo vaccino Astrazeneca

18 Marzo 2021 16:24

Coronavirus, deceduta la 54enne ricoverata da sabato all’Ospedale del Mare di Napoli

E’ stata dichiarata morta dai medici dell’Ospedale del Mare di Napoli Sonia Battaglia, la donna di 54 anni, ricoverata in ospedale sabato scorso, pochi giorni dopo aver ricevuto la somministrazione del vaccino Astrazeneca. Le condizioni della donna stamattina sono state esaminate dalla commissione medico legale per la valutazione della morte encefalica. Dopo l’intera procedura, durata sei ore, alle 15, stante la assenza di tutti i riflessi e la presenza di un elettroencefalogramma stabilmente piatto, e’ stata dichiarata la morte della paziente. In relazione alle normative vigenti l’orario della morte viene indicato in cartella clinica alle 9 e vengono sospese le funzioni di sostegno alla ventilazione. Le condizioni di Sonia Battaglia, 54 anni, erano peggiorate nei giorni seguenti al suo ricovero a causa di una trombosi a diversi organi del corpo e di una emorragia cerebrale.