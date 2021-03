Siclari (FI): “ok al mio Ordine del Giorno: vaccini ai sanitari, forze dell’ordine, insegnanti, operatori ecologici”

3 Marzo 2021 22:05

Siclari: “il Senato ha approvato un mio ordine del giorno che impegna il governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione ai sanitari, forze dell’ordine, insegnanti, operatori ecologici”

“Il Senato ha approvato un mio ordine del giorno che impegna il governo a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere priorità nella vaccinazione per gli operatori sanitari, ospiti e personale delle Rsa, ultra ottantenni, diversamente abili, familiari, caregiver ed insegnanti di sostegno, le Forze di polizia (Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria) e protezione civile, nazionale e regionale, gli insegnanti, personale scolastico, persone con morbilità, fragilità e malattie rare, ultra sessantenni, volontari della solidarietà e dell’assistenza, i soggetti con mono morbilità, operatori ecologici, i lavoratori di servizi essenziali, gli ospiti ed i lavoratori delle comunità, dei centri di accoglienza e delle carceri“, è quanto scrive in una nota il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. “Si tratta di un importante strumento per procedere speditamente alla vaccinazione di tutta la popolazione privilegiando chi per ragioni di lavoro e di servizio rischia maggiormente il contagio e di chi rischia, a seguito del contagio, di avere conseguenze più gravi e dannose. Messi in sicurezza i soggetti più a rischio e procedendo speditamente poi, secondo il piano vaccinale presentato da Forza Italia, alla vaccinazione di tutta la popolazione, riusciremo ad affrontare i prossimo inverno senza la paura di ulteriori e devastanti ondate di contagio”, conclude Siclari.