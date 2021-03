15 Marzo 2021 13:37

Vaccini: anomalia nella catena del freddo all’hub di Catania, ritirato un lotto in maniera precauzionale

La somministrazione di un lotto di vaccini in Sicilia è stata sospesa, in via precauzionale per un problema nella catena del freddo nell’hub di Catania, realizzato nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. L’iniziativa è stata adottata dopo che gli operatori hanno notato che il frigorifero dove erano conservate le dosi ha avuto un problema con l’alimentazione elettrica. A scopo preventivo è stata decisa di non utilizzare quel lotto per le inoculazioni.