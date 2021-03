Sicilia, Musumeci: “Non c’è pressione in terapia intensiva, in arrivo migliaia di dosi di vaccino che ci consentiranno di andare come un treno”

25 Marzo 2021 16:36

Le parole del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci in merito alla campagna vaccinale e all’andamento dei contagi

“Oggi arriveranno in Sicilia 28 mila dosi del vaccino Moderna, mentre per i primi di aprile dovrebbero arrivarne 110 mila tra Moderna, AstraZeneca e Pfizer, che ci consentirebbe di continuare a lavorare e a correre come un treno con le vaccinazioni”. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci a Tgs, dimostrandosi molto ottimista sui risultati della campagna vaccinale e sull’andamento dei contagi nell’isola. “Siamo allineati alle indicazioni del governo, stiamo interagendo con le parrocchie siciliane a cui stiamo chiedendo di ospitare per il sabato santo almeno 100 parrocchiani ciascuna che vorranno sottoporsi alla vaccinazione. Spero che il vaccino Johnson&Johnson arrivino al più presto. L’assessore Razza è più ottimista di me e dice che arriveranno a metà aprile in Sicilia. Spero possa arrivare una prima quantità”, ha aggiunto.

Poi, l’appello dopo le polemiche nei giorni scorsi sulle lunghe file alla Fiera del Mediterraneo di Palermo: “Presentatevi cinque minuti prima dell’orario assegnato, non di più. La prenotazione ha questa funzione. In estate andremo anche negli stabilimenti balneari per effettuare le vaccinazioni. Naturalmente ne dovremo parlare anche con la federazione degli stabilimenti – dice – ma non ci dobbiamo mai fermare, neppure in estate“.

Musumeci è intervenuto anche a Rai News 24: “Il premier Draghi non si riferiva nel suo intervento alla Sicilia. Si riferiva ad altre realtà. Noi, grazie a Dio, stiamo lavorando a pieno ritmo. La vicenda di AstraZeneca ancora non è stata digerita – dice – e crea diffidenza nei più anziani. Per esempio abbiamo 316 mila over 80 in Sicilia e di questi il 60 è già prenotato mentre c’è un 40 per cento che deve decidere. Se dovessero arrivare i vaccini in dosi significative siamo pronti a creare anche strutture periferiche e saremmo pronti a lavorare anche h24, mentre per ora si lavora dalle 8 alle 22″.

Il presidente della regione siciliana si dice fiducioso per il prosieguo: “Noi siamo fiduciosi perché oggi abbiamo circa poco più di 600 contagiati, non ci sono pressioni nei reparti di terapia intensiva nei nostri ospedali. Non significa che la guerra è vinta, ma bisogna lavorare giorno per giorno sulla incidenza del dato epidemiologico. Finora i dati ci fanno stare in allerta ma non in allarme, se dovesse capitare una diffusa irresponsabilità di condotta collettiva ci saranno delle misure più restrittive”.