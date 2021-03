Sicilia, Musumeci batte i pugni: “basta coi luoghi comuni sull’illegalità al Sud, il tema infrastrutture richiede urgente tavolo con il Governo”

24 Marzo 2021 17:28

Speciale infrastrutture, Musumeci: “la destinazione dei fondi del Recovery Plan dei quali non abbiamo notizia perché pare sia stato tutto deciso nei palazzi romani. E non è certo questa la soluzione”

“Se vogliamo recuperare il Mezzogiorno, a Roma e a Bruxelles devono convincersi che la questione è nazionale ed europea”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha partecipato, da remoto, alla conferenza sui temi del Mezzogiorno organizzata dal ministro per il Sud, Mara Carfagna: ­“serve urgentemente un Tavolo sul futuro del Sud, e noi siamo pronti a farne parte per affrontare urgentemente questi temi, compresa la destinazione dei fondi del Recovery Plan dei quali non abbiamo notizia perché pare sia stato tutto deciso nei palazzi romani. E non è certo questa la soluzione”.

Musumeci ha aggiunto: “smettiamola con il luogo comune della problematica sulla legalità nel Sud. Andava bene dieci o venti anni fa. Oggi il fattore criminalità, che c’è ed è presente, non può essere più considerato una diseconomia se paragonato alla paurosa carenza di infrastrutture e alle procedure burocratiche che da Bruxelles, e a Roma, non sembrano concepite per accelerare la spesa pubblica ma quasi per frenarla. Come si può parlare di alta velocità se bisogna far fermare i treni veloci a Reggio Calabria, fare scendere i passeggeri e farli salire su un traghetto?”.