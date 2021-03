Sicilia, Musumeci smaschera il Governo: “come si fa a parlare di Alta Velocità se i treni veloci fermano a Reggio Calabria? il Ponte sullo Stretto è una necessità”

23 Marzo 2021 17:50

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, chiede a gran voce il Ponte sullo Stretto di Messina

“Come si può parlare di alta velocità se bisogna far fermare treni veloci a Reggio Calabria, fare scendere i passeggeri e farli salire su un traghetto. Ancora si discute su ‘ponte sì o ponte no’. Il ponte per i siciliani o per i calabresi è forse un capriccio o, invece, una necessità fin troppo evidente?”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel suo intervento in remoto alla due giorni sul Sud organizzata dal ministro Mara Carfagna. “In altre parti del mondo un ponte si fa in due anni e qui, invece, se ne parla da cento anni”, ha concluso Musumeci.