Sicilia, l’Esercito consegna generi alimentari per i bisognosi

26 Marzo 2021 13:32

Sicilia: l’esercito italiano porta un segno di solidarietà ad alcune famiglie assistite dalla Parrocchia Maria SS Immacolata allo Sperone

L’esercito italiano, in sinergia con l’associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, l’associazione Nazionale Autieri d’Italia e il Banco Alimentare Sicilia Occidentale, porta un segno di solidarietà ad alcune famiglie assistite dalla Parrocchia Maria SS Immacolata allo Sperone. Due pacchi per famiglia contenenti svariati generi alimentari, olio, pasta, riso, zucchero, sugo, fagioli, tonno, prodotti dolciari e tanto altro, sono stati distribuiti questa mattina a più di 60 nuclei familiari dai militari del Comando Esercito Sicilia, dai veterani delle associazioni combattentistiche coinvolte e dai volontari della parrocchia.