Shoah: Iannone (Fdi), ‘Servigliano monumento nazionale tributo a sofferenza’

4 Marzo 2021 14:36

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “L’ex campo di prigionia di Servigliano diventi monumento nazionale per continuare a rappresentare un valore simbolico, testimonianza di una memoria viva di un portato umano drammatico. Il parco della Pace, come è denominato oggi, racchiude in sé trascorsi drammatici, dalla prima guerra mondiale, passando per la deportazione degli ebrei ad Auschwitz fino ai profughi giuliano-dalmati, qui ospitati a seguito della fuga dalle loro terre, occupate dal dittatore comunista Tito. La dichiarazione di monumento nazionale è un tributo a tutte quelle vite che hanno conosciuto la sofferenza del campo, a quella storia raccontata senza dimenticanze volute, finalmente libera da una deleteria memoria partigiana”. Lo afferma il senatore Antonio Iannone, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Istruzione.