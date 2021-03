Serie D girone I, i risultati dei recuperi: la Cittanovese fa l’impresa e torna a respirare, Roccella in caduta libera. La nuova classifica

24 Marzo 2021 16:52

I risultati finali dei tre recuperi del girone I di Serie D giocati oggi: colpaccio Cittanovese e Roccella a picco, la nuova classifica

Si sono giocati questo pomeriggio tre recuperi del girone I di Serie D. In due di questi, impegnate due reggine: Cittanovese e Roccella. I primi fanno l’impresa e tornano a vincere dopo un po’ di tempo, sbancano Dattilo di misura (1-2) e tornando a respirare fuori dalla zona calda; i secondi non possono nulla in casa contro la temibile Gelbison e perdono l’ennesima gara, vedendosi ridurre sempre di più le speranze salvezza. Di seguito la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RECUPERI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 24 MARZO

ore 14:30

Giornata 13: Dattilo-Cittanovese 1-2

Giornata 15: Paternò-Rotonda 0-1

Giornata 15: Roccella-Gelbison Cilento 0-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 46 GELBISON 43 FC MESSINA 41 ACIREALE 38 ROTONDA 35 DATTILO 32 LICATA 32 SAN LUCA 31 BIANCAVILLA 31 SANTA MARIA 27 PATERNO’ 26 CITTANOVESE 25 S.AGATA 23 CASTROVILLARI 23 TROINA 23 RENDE 20 MARINA DI RAGUSA 19 ROCCELLA 13

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (23ª GIORNATA)

DOMENICA 28 MARZO

ore 14:30

Acireale-Marina di Ragusa

Castrovillari-Troina

Cittanovese-Biancavilla

Dattilo-Licata

FC Messina-Rende

Gelbison Cilento-ACR Messina

Paternò-San Luca

Roccella-Santa Maria Cilento

Rotonda-S. Agata