Serie D girone I, i risultati dei recuperi: Roccella sconfitto, la Cittanovese si salva in extremis. La nuova classifica

3 Marzo 2021 16:26

Si sono disputati, nella giornata odierna, tre recuperi del girone I di Serie D: impegnate, tra le altre, Cittanovese e Roccella. I risultati e la nuova classifica

Una sconfitta e un pari in extremis. Questo il bilancio relativo alle squadre reggine per quanto riguarda il girone I di Serie D. Sono infatti appena terminati tre recuperi dell’ultimo raggruppamento di quarta serie nazionale. In campo, tra le altre, Roccella e Cittanovese. Per i primi è arrivata un’altra sconfitta (2-1 a Biancavilla), i secondi hanno invece raggiunto il pari in extremis in casa contro il Paternò. Nell’altro match, tris del Dattilo al Marina di Ragusa. Di seguito il programma dei recuperi con risultati e classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I

MERCOLEDI’ 2 MARZO

ore 14:30

Recupero 11ª giornata: Dattilo-Marina di Ragusa 3-0

Recupero 12ª giornata: Biancavilla-Roccella 2-1

Recupero 14ª giornata: Cittanovese-Paternò 0-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 40 GELBISON 36 FC MESSINA 35 ACIREALE 32 LICATA 31 DATTILO 29 SAN LUCA 27 BIANCAVILLA 27 SANTA MARIA 26 PATERNO’ 22 ROTONDA 22 S.AGATA 21 TROINA 20 CITTANOVESE 20 RENDE 19 CASTROVILLARI 18 MARINA DI RAGUSA 16 ROCCELLA 13

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (21ª GIORNATA)

DOMENICA 7 MARZO

ore 14:30

Acireale-ACR Messina

Biancavilla-Marina di Ragusa

Castrovillari-San Luca

Cittanovese-S. Agata

FC Messina-Santa Maria Cilento

Gelbison Cilento-Troina

Paternò-Licata

Roccella-Dattilo

Rotonda-Rende