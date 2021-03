Serie D, i risultati dei recuperi del girone I: l’Fc Messina vola, tonfi interni di Cittanovese e Roccella. La nuova classifica

14 Marzo 2021 16:31

Giornata di recuperi nel girone I di Serie D: i risultati di quattro sfide, che hanno viste impegnate tra le altre Fc Messina, Roccella e Cittanovese

La Serie D si è riposata parzialmente. Nella domenica in cui non si è giocato per la sosta, infatti, si sono disputati alcuni recuperi di partite rinviate nel corso di questi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel girone I, occhi puntati sull‘Fc Messina e su Cittanovese e Roccella. Sorrisi in casa peloritana, con Lodi, Coria e Fissore che in venti minuti, in avvio di ripresa, regolano il Licata, scavalcano il Gelbison e accorciano sui cugini dell’Acr in vetta. Tonfi interni, invece, per le due reggine: la Cittanovese perde per 2-4 lo scontro diretto contro il Castrovillari e rimane invischiata in zona pericolosa, il Roccella cade per 1-2 contro il Rotonda e resta sempre più ultima. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

RECUPERI SERIE D GIRONE I

DOMENICA 14 MARZO

ore 14:30

Giornata 12: Cittanovese-Castrovillari 2-4

Giornata 13: FC Messina-Licata 3-0

Giornata 13: Roccella-Rotonda 1-2

Giornata 14: Biancavilla-Dattilo 2-0

RECUPERI INFRASETTIMANALI

Giornata 14: Acireale-Roccella

Giornata 15: Paternò-Rotonda

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 43 FC MESSINA 41 GELBISON 39 ACIREALE 32 DATTILO 32 LICATA 31 SAN LUCA 31 BIANCAVILLA 31 ROTONDA 29 SANTA MARIA 26 PATERNO’ 25 S.AGATA 22 CASTROVILLARI 22 CITTANOVESE 21 TROINA 20 RENDE 19 MARINA DI RAGUSA 19 ROCCELLA 13

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (22ª GIORNATA)

DOMENICA 21 MARZO

ore 14:30

ACR Messina-FC Messina

Biancavilla-Acireale

Licata-Cittanovese

Marina di Ragusa-Rotonda

Rende-Castrovillari

S. Agata-Gelbison Cilento

San Luca-Dattilo

Santa Maria Cilento-Paternò

Troina-Roccella