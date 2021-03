Serie D, l’Acireale travolge il Roccella: finisce 6-0, jonici sempre più ultimi

17 Marzo 2021 16:45

Il recupero della 14ª giornata del girone I di Serie D tra Acireale e Roccella finisce in goleada: 6-0 dei siciliani ai reggini, sempre più ultimi

Acireale-Roccella finisce in goleada: 6-0. Il recupero della 14ª giornata del girone I di Serie D sorride ai siciliani, che rispettano ampiamente i pronostici contro i reggini, ormai in caduta libera e sempre più ultimi. La partita si sblocca a metà primo tempo e all’intervallo i locali sono già sul 2-0 con le reti di Pozzebon e Tumminelli. Nella ripresa i padroni di casa prendono il largo e arrotondano il punteggio per via delle marcature di De Felice (doppietta), Savanarola e La Vardera. Di seguito la classifica aggiornata e il prossimo turno.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

ACR MESSINA 43 FC MESSINA 41 GELBISON 39 ACIREALE 35 DATTILO 32 LICATA 31 SAN LUCA 31 BIANCAVILLA 31 ROTONDA 29 SANTA MARIA 26 PATERNO’ 25 S.AGATA 22 CASTROVILLARI 22 CITTANOVESE 21 TROINA 20 RENDE 19 MARINA DI RAGUSA 19 ROCCELLA 13

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (22ª GIORNATA)

DOMENICA 21 MARZO

ore 14:30

ACR Messina-FC Messina

Biancavilla-Acireale

Licata-Cittanovese

Marina di Ragusa-Rotonda

Rende-Castrovillari

S. Agata-Gelbison Cilento

San Luca-Dattilo

Santa Maria Cilento-Paternò

Troina-Roccella