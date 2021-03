Serie B, il Vicenza vince il derby col Chievo e supera la Reggina: la classifica aggiornata e il prossimo turno

8 Marzo 2021 21:00

Il riepilogo della 27ª giornata al termine di Chievo-Vicenza: i biancorossi sbancano a sorpresa il Bentegodi e fanno un bel balzo in classifica mettendo la freccia sulla Reggina

Inaspettato successo esterno per il Vicenza che nella serata di oggi supera 1-2 il Chievo Verona. Una vittoria importante in chiave salvezza per i biancorossi che battono una delle squadre più in forma del momento in Serie B e fanno un bel balzo in graduatoria. Con i tre punti del Bentegodi i veneti superano infatti ben tre squadre, tra cui anche la Reggina. Di seguito la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE B 27ª GIORNATA

SABATO 6 MARZO

ore 14:00

Cosenza-Frosinone 1-2

Cremonese-Salernitana 0-1

Entella-Ascoli 0-0

Pescara-Spal 0-1

Pisa-Reggina 0-0

ore 16:00

Venezia-Brescia 0-1

ore 18:00

Monza-Pordenone 2-0

DOMENICA 7 MARZO

ore 15:00

Empoli-Cittadella 1-1

ore 21:00

Reggiana-Lecce 0-4

LUNEDI’ 8 MARZO

ore 19:00

Chievo-Vicenza 1-2

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 50 Monza 47 Salernitana 46 Venezia 45 Lecce 43 Chievo 42 Spal 41 Cittadella 41 Pisa 37 Frosinone 37 Vicenza 34 Pordenone 33 Reggina 33 Brescia 33 Cremonese 29 Reggiana 28 Cosenza 26 Ascoli 23 Pescara 22 Entella 20



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Mancuso (Empoli) 14 reti Coda (Lecce) 14 reti Forte (Venezia) 12 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Meggiorini (Vicenza) 10 reti Aye (Brescia) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Marconi (Pisa) 8 reti Valoti (Spal) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (28ª GIORNATA)

VENERDI’ 12 MARZO

ore 19:00

Cittadella-Pisa

ore 21:00

Spal-Entella

SABATO 13 MARZO

ore 14:00

Ascoli-Venezia

Cremonese-Reggiana

Frosinone-Brescia

Lecce-Chievo

Pordenone-Pescara

Reggina-Monza

ore 15:00

Vicenza-Empoli

ore 16:00

Salernitana-Cosenza