22 Marzo 2021 14:49

Altro esonero in Serie B, salta la panchina del Frosinone: il club ciociaro solleva ufficialmente dall’incarico Alessandro Nesta

Salta un’altra panchina in Serie B. Dopo una big – la Spal la scorsa settimana con l’avvicendamento Marino-Rastelli – un’altra si è mossa per cambiare la guida tecnica. Il Frosinone, infatti, poco fa ha ufficializzato l’esonero di Alessandro Nesta. Fatale, per l’ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale, la pesante sconfitta interna contro il Lecce, solo l’ultima di una serie di risultati altalenanti negli ultimi mesi. Attesa per il sostituto.