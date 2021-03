Serie B, Ascoli: Sottil multato dalla Figc per aver bestemmiato 12 volte

26 Marzo 2021 22:17

Ascoli: ha bestemmiato 12 volte, multato Sottil. Nello stesso giorno l’allenatore, in passato calciatore della Reggina, è stato benedetto dal vescovo

Multa salata per Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli, prossimo avversario in campionato del Cosenza nella gara in programma venerdì 2 aprile alle ore 15:00. Il tecnico bianconero è stato sanzionato di 1250 euro per ripetute espressioni blasfeme – proferite “circa 12 volte” si legge sul comunicato ufficiale – da parte della FIGC. Nello stesso giorno, ironia della sorte, al campo di allenamento della squadra bianconera è arrivata la visita del vescovo di Ascoli, Domenico Pompili, ignaro della sanzione e dei motivi per cui era stata comminata. Per cui il presule ha comunque benedetto l’allenatore, la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti del club bianconero augurando il conseguimento della salvezza nel torneo di serie B che vede la squadra marchigiana in difficoltà. La società ha fatto dono a mons. Pompili della maglia ufficiale dell’Ascoli.