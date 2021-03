Serie B, gli arbitri della 31ª giornata: per Venezia-Reggina c’è Gariglio, precedenti favorevoli con gli amaranto

31 Marzo 2021 12:26

Gli arbitri della 31ª giornata di Serie B: c’è il giovane Gariglio per Venezia-Reggina e l’esperto Valeri per Cosenza-Ascoli

Sono stati resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 31ª giornata di Serie B previste per venerdì. Per Venezia-Reggina c’è il giovane Matteo Gariglio di Pinerolo, quest’anno all’esordio in cadetteria. I precedenti degli amaranto con il direttore di gara risalgono agli ultimi tre anni di Lega Pro e sono tutti favorevoli. Dallo 0-0 interno contro il Fondi del 2017-2018 alle tre vittorie esterne tra 2018-2019 (Casertana-Reggina 0-1, gol di Sandomenico) e 2019-2020 (successi ad Avellino e Vibo tutti firmati German Denis). Per Ascoli-Cosenza c’è invece l’esperto Valeri. Di seguito l’elenco completo.

BRESCIA – PORDENONE h. 19.00

SERRA

ZINGARELLI – CALIARI

IV: SOZZA

CHIEVO – SPAL h. 19.00

CALVARESE

VALERIANI – ROSSI M.

IV: VOLPI

COSENZA – ASCOLI h. 15.00

VALERI

LOMBARDI – LOMBARDO

IV: MARCHETTI

CREMONESE – EMPOLI h. 18.00

ABBATTISTA

SCATRAGLI – SACCENTI

IV: CAMPLONE

FROSINONE – REGGIANA h. 17.00

ROS

AFFATATO – CIPRESSA

IV: MASSIMI

LECCE – SALERNITANA h. 19.00

CHIFFI

LONGO – PRENNA

IV: ILLUZZI

LR VICENZA – CITTADELLA h. 19.00

MAGGIONI

ROBILOTTA M. – DI GIOIA

IV: PATERNA

PESCARA – PISA h. 17.00

PASQUA

MUTO – AVALOS

IV: AMABILE

V. ENTELLA – MONZA h. 19.00

ROBILOTTA I.

GROSSI – ANNALORO

IV: MERAVIGLIA

VENEZIA – REGGINA h. 19.00

GARIGLIO

MIELE – TRINCHIERI

IV: SANTORO