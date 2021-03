Serie B, gli arbitri della 30ª giornata: per Reggina-Chievo c’è Paterna, colui che secondo Auteri fu “accerchiato da dieci persone”

18 Marzo 2021 13:21

Gli arbitri della 30ª giornata di Serie B: per Reggina-Chievo c’è Daniele Paterna di Teramo, che i tifosi calabresi ricordano bene…

Sono stati resi noti arbitri, assistenti e IV ufficiali delle partite della 30ª giornata di Serie B. Per Reggina-Chievo di domenica c’è Daniele Paterna di Teramo, che i tifosi calabresi ricordano bene. Motivo? Fu il direttore di gara di Reggina-Catanzaro dell’ottobre 2019, quello deciso da Corazza nel finale a cui seguirono le polemiche per la maglia sfoggiata dal presidente Gallo e per le dichiarazioni del tecnico giallorosso Auteri a fine gara, che parlò di “arbitro accerchiato da dieci persone all’intervallo“. Altri precedenti con gli amaranto sono Reggina-Juve Stabia (1-1, giocata sul neutro di Vibo) e Siracusa-Reggina (0-2, la prima del nuovo allenatore Drago) della stagione 2018-2019.

Di seguito l’elenco con tutte le terne designate. Per Reggiana-Cosenza c’è Sacchi.

ASCOLI – CREMONESE Venerdì 19/03 h. 21.00

GHERSINI

BERCIGLI – SCATRAGLI

IV: RAPUANO

EMPOLI – V. ENTELLA Sabato 20/03 h. 14.00

MARCHETTI

COLAROSSI – DI MONTE

IV: ROBILOTTA

FROSINONE – LECCE Sabato 20/03 h. 14.00

DIONISI

SCARPA – DELLA CROCE

IV: MASSIMI

LR VICENZA – PESCARA Sabato 20/03 h. 14.00

ILLUZZI

ROSSI C. – ANNALORO

IV: PRONTERA

PORDENONE – PISA Sabato 20/03 h. 14.00

AMABILE

CALIARI – TRINCHIERI

IV: MERAVIGLIA

REGGIANA – COSENZA Sabato 20/03 h. 14.00

SACCHI

SECHI – SACCENTI

IV: ABBATTISTA

MONZA – VENEZIA Sabato 20/03 h. 16.00

VOLPI

PAGLIARDINI – RASPOLLINI

IV: MAGGIONI

SPAL – CITTADELLA Sabato 20/03 h. 18.00

SOZZA

ROCCA – MOKHTAR

IV: GARIGLIO

REGGINA – CHIEVO Domenica 21/03 h. 15.00

PATERNA

RUGGIERI – MACADDINO

IV: SERRA

SALERNITANA – BRESCIA Domenica 21/03 h. 21.00

SANTORO

BRESMES – MARGANI

IV: CAMPLONE