Serie B, arbitri 29ª giornata: Meraviglia per Brescia-Reggina. Precedenti “dolci” per gli amaranto

15 Marzo 2021 13:44

Serie B, gli arbitri della 29ª giornata: per Brescia-Reggina c’è Francesco Meraviglia. I precedenti con lui, per gli amaranto, sono “dolci”

Sono stati resi noti gli arbitri della 29ª giornata di Serie B. Il direttore di gara designato per Brescia-Reggina è Francesco Meraviglia. I precedenti degli amaranto con questo arbitro sono abbastanza “dolci”, a partire da quel Reggio Calabria-Palmese 4-3 nella stagione in Serie D del club allora guidato da Mimmo Praticò. Alla sconfitta a Castellammare di due stagioni fa, poi, sono seguiti i due grandi successi della scorsa: 1-0 al Granillo al Catania (firmato Corazza) e alla Ternana, con la super bomba di Liotti. Di seguito l’elenco con arbitri, assistenti e IV ufficiali delle gare del turno infrasettimanale. C’è Di Martino per Cosenza-Vicenza.

PISA – SPAL Lunedì 15/03 h. 21.00

GIUA

SCHIRRU – BERTI

IV: GHERSINI

V. ENTELLA – CREMONESE h. 16.00

MASSIMI

MUTO – DEI GIUDICI

IV: SANTORO

VENEZIA – LECCE h. 17.00

AYROLDI

PALERMO – PERROTTI

IV: SOZZA

COSENZA – LR VICENZA h. 17.00

DI MARTINO

IMPERIALE – BACCINI

IV: MARCHETTI

BRESCIA – REGGINA h. 19.00

MERAVIGLIA

GALETTO – CAPALDO

IV: MAGGIONI

CHIEVO – FROSINONE h. 19.00

MARINELLI

MOKTHAR – YOSHIKAWA

IV: ABBATTISTA

CITTADELLA – SALERNITANA h. 19.00

MANGANIELLO

AVALOS – NUZZI

IV: VOLPI

EMPOLI – PORDENONE h. 19.00

LA PENNA

DEL GIOVANE – MARCHI

IV: PATERNA

MONZA – REGGIANA h. 19.00

PEZZUTO

LANOTTE – MASSARA

IV: ILLUZZI

PESCARA – ASCOLI h. 21.00

DI BELLO

MASTRODONATO – FIORE

IV: AMABILE