Serie B, gli arbitri della 28ª giornata: per Reggina-Monza c’è Ghersini, secondo incrocio stagionale con gli amaranto

11 Marzo 2021 14:42

Gli arbitri designati per le gare della 28ª giornata di Serie B: a dirigere Reggina-Monza sarà Davide Ghersini, già incrociato dagli amaranto in questa stagione

La Reggina ritrova l’arbitro Ghersini. A dirigere il match di sabato tra gli amaranto e il Monza al Granillo, infatti, sarà Davide Ghersini di Genova, già incontrato dalla squadra di Baroni ad inizio anno, ad Ascoli, nella rocambolesca sconfitta avvenuta nei minuti finali (ad oggi ultimo stop esterno di Crisetig e compagni). L’altro precedente tra la Reggina è l’arbitro classe ’85 è Reggina-Novara della stagione 2013-2014, l’ultima del club dello Stretto prima del ritorno in cadetteria quest’anno. Per Salernitana-Cosenza c’è invece Volpi. Di seguito tutte le designazioni scelte per le gare della 28ª giornata.

CITTADELLA – PISA Venerdì 12/03 h. 19.00

GARIGLIO

AFFATATO – MORO

IV: ILLUZZI

SPAL – V. ENTELLA Venerdì 12/03 h. 21.00

ROS

PAGNOTTA – CIPRESSA

IV: AMABILE

ASCOLI – VENEZIA Sabato 13/03 h. 14.00

SERRA

SECHI – MACADDINO

IV: SANTORO

CREMONESE – REGGIANA Sabato 13/03 h. 14.00

DIONISI

ZINGARELLI – VILLA

IV: MERAVIGLIA

FROSINONE – BRESCIA Sabato 13/03 h. 14.00

ROBILOTTA I.

ROBILOTTA M. – DI GIOIA

IV: MARCHETTI

LECCE – CHIEVO Sabato 13/03 h. 14.00

AURELIANO

MARGANI – ROSSI C.

IV: MARINELLI

PORDENONE – PESCARA Sabato 13/03 h. 14.00

SACCHI

CALIARI – LOMBARDO

IV: MAGGIONI

REGGINA – MONZA Sabato 13/03 h. 14.00

GHERSINI

ROSSI L. – TARDINO

IV: PATERNA

SALERNITANA – COSENZA Sabato 13/03 h. 16.00

VOLPI

DE MEO – PAGLIARDINI

IV: MASSIMI

LR VICENZA – EMPOLI Sabato 13/03 h. 18.00

PAIRETTO

LOMBARDI – VONO

IV: ABBATTISTA