Serie B, gli arbitri della 27ª giornata: a Pisa c’è Marchetti, aveva diretto Reggina-Bari

4 Marzo 2021 12:53

Sono state appena rese note le terne arbitrali delle partite della 27ª giornata di Serie B. Per Pisa-Reggina designato il giovane Matteo Marchetti, che gli amaranto ricordano bene per aver diretto l’ultimo Reggina-Bari, lo scontro al vertice del gennaio 2020 con cui i pugliesi raggiunsero il pari nel finale con il discusso gol di Perrotta. Positivi, però, gli altri confronti del club dello Stretto con il giovane direttore di gara. Sempre l’anno scorso a Terni (1-1) e l’anno prima in casa contro la Vibonese (2-0 con doppietta di Sandomenico), nella prima partita con Gallo “ufficiosamente” presidente. Primo confronto in assoluto è Reggina-Francavilla 3-2 del 23 aprile 2017. Di seguito l’elenco completo con le designazioni scelte: per Cosenza-Frosinone c’è Amabile.

COSENZA – FROSINONE Sabato 06/03 h. 14.00

AMABILE

BOTTEGONI – ANNALORO

IV: MASSIMI

CREMONESE – SALERNITANA Sabato 06/03 h. 14.00

ILLUZZI

RASPOLLINI – BERTI

IV: SOZZA

PESCARA – SPAL Sabato 06/03 h. 14.00

LA PENNA

MOKHTAR – NUZZI

IV: DI MARTINO

PISA – REGGINA Sabato 06/03 h. 14.00

MARCHETTI

MASTRODONATO – MUTO

IV: DIONISI

V. ENTELLA – ASCOLI Sabato 06/03 h. 14.00

MARINELLI

MARCHI – AVALOS

IV: MERAVIGLIA

VENEZIA – BRESCIA Sabato 06/03 h. 16.00

PATERNA

DI IORIO – YOSHIKAWA

IV: MARINI

MONZA – PORDENONE Sabato 06/03 h. 18.00

ABBATTISTA

PAGNOTTA – PALERMO

IV: VOLPI

EMPOLI – CITTADELLA Domenica 07/03 h. 15.00

MARESCA

SCARPA – ZINGARELLI

IV: RAPUANO

REGGIANA – LECCE Domenica 07/03 h. 21.00

SANTORO

TOLFO – SCHIRRU

IV: ROBILOTTA

CHIEVO – LR VICENZA Lunedì 08/03 h. 19.00

DOVERI

MASSARA – TRINCHIERI

IV: PRONTERA