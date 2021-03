Serie B, gli arbitri della 26ª giornata: per Reggina-Empoli l’esperto Valeri

1 Marzo 2021 13:25

Gli arbitri designati per la 26ª giornata di Serie B: la gara del Granillo tra Reggina ed Empoli è affidata all’esperto e internazionale Valeri

Per un match importante e delicato, serve un arbitro esperto. E’ per questo motivo che la partita tra Reggina ed Empoli sarà diretta da Paolo Valeri. Classe ’78, è un internazionale, quindi grande esperto non solo in massima serie ma anche fuori dai confini nazionali. L’ultimo confronto tra l’arbitro e gli amaranto è stato nell’estate 2013 (derby di Coppa Italia tra Reggina e Crotone). Altra sfida diretta, un Reggina-Padova in B.

Di seguito tutte le designazioni scelte per la 26ª giornata. C’è Ghersini per Cosenza-Reggina.

VENEZIA – REGGIANA Lunedì 01/03 h. 21.00

CAMPLONE

PERETTI – DELLA CROCE

IV: AMABILE

FROSINONE – MONZA Martedì 02/03 h. 17.00

DI MARTINO

AFFATATO – VONO

IV: DIONISI

ASCOLI – PISA Martedì 02/03 h. 19.00

MASSIMI

ROSSI M. – SCARPA

IV: ROBILOTTA

BRESCIA – COSENZA Martedì 02/03 h. 19.00

GHERSINI

BERCIGLI – MIELE

IV: RAPUANO

CHIEVO – PORDENONE Martedì 02/03 h. 19.00

PEZZUTO

LOMBARDI – DI GIOIA

IV: SERRA

CITTADELLA – PESCARA Martedì 02/03 h. 19.00

GIUA

BERTI – CIPRESSA

IV: GARIGLIO

LECCE – V. ENTELLA Martedì 02/03 h. 19.00

MERAVIGLIA

CAPALDO – SECHI

IV: ILLUZZI

LR VICENZA – CREMONESE Martedì 02/03 h. 21.00

MANGANIELLO

CALIARI – RUGGIERI

IV: ROS

REGGINA – EMPOLI Martedì 02/03 h. 19.00

VALERI

DE MEO – FIORE

IV: MARINELLI

SALERNITANA – SPAL Martedì 02/03 h. 19.00

IRRATI

ROSSI C. – PERROTTI

IV: SANTORO