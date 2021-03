Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 25ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

2 Marzo 2021 10:15

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 25ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, SKY o DAZN? Scopriamo il programma della 25ª giornata di Serie A e dove vedere le partite in tv. Si parte questa sera per un turno infrasettimanale che inizia con il giallo: Lazio-Torino è in dubbio a causa dei casi di Covid riscontrati fra i granata che potrebbero non presentarsi. Il programma vero e proprio potrebbe quindi iniziare con la Juventus impegnata in casa contro lo Spezia. Il mercoledì si apre alle 18:30 con uno scoppiettante Sassuolo Napoli che farà da antipasto al listone delle gare serali fra le quali spiccano il Derby della Lanterna fra Genoa e Sampdoria e la gara del Milan impegnato in casa contro l’Udinese. Nel posticipo del giovedì una sola gara: la capolista Inter fa visita al Parma.

PROGRAMMA 25ª GIORNATA SERIE A

MARTEDI’ 2 MARZO

Ore 18:30

Lazio-Torino (SKY)

Ore 20:45

Juventus-Spezia (SKY)

MERCOLEDI’ 3 MARZO

Ore 18:30

Sassuolo-Napoli (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 20:45

Atalanta-Crotone (SKY)

Benevento-Verona (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Cagliari-Bologna (SKY)

Fiorentina-Roma (SKY)

Genoa-Sampdoria (SKY)

Milan-Udinese (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

GIOVEDI’ 4 MARZO

Ore 20:45

Parma-Inter (SKY)