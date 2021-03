Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 28ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

19 Marzo 2021 12:20

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 28ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. Si inizia venerdì con un match importante in zona salvezza: Parma-Genoa. Sabato si passa in Calabria con il Crotone che ospita il Bologna. Spezia-Cagliari alle 18:00 sarà l’ultima partita della giornata, in quanto la gara serale fra Inter e Sassuolo è stata posticipata a causa Covid. Domenica Verona-Atalanta terrà compagnia ai tifosi all’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio ci sarà un tris di gare: la Juventus ospita il Benevento, la Sampdoria il Torino e l’Udinese la Lazio. Alle 18:00 il Milan, in trasferta sul campo della Fiorentina, proverà a riscattare l’eliminazione dall’Europa League di giovedì, mentre la sera il big match Roma-Napoli completa la giornata.

IL PROGRAMMA DELLA 28ª GIORNATA DI SERIE A

VENERDI’ 19 MARZO

Ore 20:45

Parma-Genoa (SKY)

SABATO 20 MARZO

15:00

Crotone-Bologna (SKY)

Ore 18:00

Spezia-Cagliari (SKY)

Ore 20:45

Inter-Sassuolo (Posticipata)

DOMENICA 21 MARZO

Ore 12:30

Verona-Atalanta (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Juventus-Benevento (SKY)

Sampdoria-Torino (SKY)

Udinese-Lazio (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 18:00

Fiorentina-Milan (SKY)

Ore 20:45

Roma-Napoli (SKY)