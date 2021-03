Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 27ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI]

12 Marzo 2021 11:23

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 27ª giornata del massimo campionato italiano: dove seguire la diretta delle partite

Serie A, Sky o Dazn? Ritorna la domanda che ogni weekend si pongono gli appassionati del massimo campionato italiano alla ricerca della propria squadra fra i palinsesti tv. La 27ª giornata è più spezzettata che mai, con appena due gare in contemporanea nell’arco di 4 giorni. Si comincia venerdì 12 marzo con il Crotone ospite della Lazio nel pomeriggio. La sera l’Atalanta affronterà lo Spezia per riscattare subito il ko nel turno precedente contro l’Inter. Sabato pomeriggio si riparte con Sassuolo-Verona e Benevento-Fiorentina, prima della gara serale fra Genoa e Udinese. Domenica Bologna-Sampdoria terranno compagnia ai tifosi all’ora di pranzo, prima delle gare Parma-Roma e Torino-Inter, le uniche due in contemporanea del lungo weekend di gare. Alle 18:00 la Juventus gioca a Cagliari dopo la delusione di Champions League contro il porto. Il big match fra Milan e Napoli delle 20:45 chiude il programma della 27ª giornata.

PROGRAMMA 27ª GIORNATA SERIE A



VENERDI’ 12 MARZO

Ore 15:00

Lazio-Crotone (SKY)

Ore 20:45

Atalanta-Spezia (SKY)

SABATO 13 MARZO

Ore 15:00

Sassuolo-Verona (SKY)

Ore 18:00

Benevento-Fiorentina (SKY)

Ore 20:45

Genoa-Udinese (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

DOMENICA 14 MARZO

Ore 12:30

Bologna-Sampdoria (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Ore 15:00

Parma-Roma (DAZN) (clicca qui per seguire la diretta della partita)

Torino-Inter (SKY)

Ore 18:00

Cagliari-Juventus (SKY)

Ore 20:45

Milan-Napoli (SKY)