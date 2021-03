Scuole in Sicilia, soltanto lo 0.19% degli alunni è positivo al Coronavirus: i DATI

5 Marzo 2021 20:20

I dati dell’Ufficio scolastico Regionale, aggiornati all’1 marzo, segnalano 1.317 alunni positivi su un totale di 675.570

L’incidenza del Covid-19 nella popolazione scolastica siciliana è allo 0.19%, in calo rispetto allo 0.20% di una settimana fa. Il dato emerge dalla rilevazione dell’Ufficio scolastico regionale che settimanalmente pubblica un report sulla situazione epidemiologica nelle scuole dell’Isola. I dati, aggiornati all’1 marzo, segnalano 1.317 alunni positivi su un totale di 675.570, mentre nell’ultima rilevazione erano stati 1.350 su 668.180. Il report riguarda gli alunni della scuola dell’Infanzia, delle elementari, delle medie e delle superiori di 799 istituti, pari al 96%. Il rapporto medio tra alunni positivi e classi con alunni positivi, che indica la distribuzione dei casi di Covid-19 e quindi segnala l’esistenza di possibili cluster, al momento è di 1.6, che rappresenta un dato stabile e non preoccupante. Questo monitoraggio permette il tracciamento dei casi e l’interruzione di possibili focolai di contagio, dimostrando come i protocolli di sicurezza funzioni perfettamente e, almeno nelle zone gialle, non c’è alcun motivo per chiudere gli istituti.