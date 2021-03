Scuole chiuse in Calabria, Spirlì sbeffeggiato su La7: “dacci il numero che ti inseriamo nella chat delle mammine” [VIDEO]

8 Marzo 2021 16:36

Scuole chiuse in Calabria, il presidente della Regione Nino Spirlì sbeffeggiato su La7: le risposte ironiche di alcuni utenti

La chiusura delle scuole in Calabria da parte del presidente facente funzioni Nino Spirlì ha attirato l’attenzione, negli ultimi giorni, non solo nella all’interno del nostro territorio, ma anche fuori dai confini regionali. A (non) aiutarlo è, anche, l’utilizzo spropositato dei social network, con cui spesso si ritrova a commettere alcune gaffe e ad essere sbeffeggiato dagli utenti.

E’ successo in occasione del tema scuole, appunto, con alcune “chicche” raccolte da La7. Diego Bianchi, conduttore del programma “Propaganda Live“, ha infatti selezionato alcuni commenti su Facebook in risposta alla “richiesta” di Spirlì: “Per maggiore sicurezza – aveva scritto il presidente f.f. in un post di una settimana fa – per favore comunicatemi le scuole dei vostri figli chiuse per contagi dall’1 gennaio 2021. Grazie“. A tal proposito, non sono mancate le risposte ironiche degli utenti: “Segnalo qui l’indirizzo del suo ufficio qualora non lo conoscesse“, scrive uno linkando il sito ufficiale della Regione, di cui lui è presidente. “Per maggiore sicurezza converrebbe chiederlo anche su Instagram e Tik Tok“, scrive un altro. Ma la risposta senza dubbio più esilarante è quella di un altro utente: “Se ci dà il suo numero la inseriamo nelle chat delle mamme“, scrive una mamma, che fa riferimento ai numerosi gruppi whatsapp in cui i genitori dei bambini rimangono sempre aggiornati sulle comunicazioni scolastiche. Di seguito il VIDEO ironico ripreso direttamente da La 7.