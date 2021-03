Sant’Antimo-Pallacanestro Viola LIVE 2°Q: neroarancio sotto di 5 dopo i primi 10 minuti

21 Marzo 2021 18:22

Sant’Antimo-Pallacanestro Viola, il racconto della gara valevole per il 15° turno di Serie B Girone D, il primo della fase a orologio

Dopo una settimana di meritato stop, utile a recuperare le forze, torna in campo il campionato di Serie B di basket. I gironi D1 e D2 si uniscono a formare il girone D dando inizio alla cosiddetta fase ad orologio: la Pallacanestro Viola dovrà affrontare in gara secca (senza match di ritorno) tutte le 8 squadre del girone laziale-campano per provare a centrare l’obiettivo salvezza. Si parte questa sera dalla trasferta in terra campana contro Sant’Antimo. StrettoWeb seguirà LIVE la partita dei neroarancio raccontanto ai propri lettori le azioni più belle del match.

Sant’Antimo-Pallacanestro Viola LIVE :

Fine 1° Quarto – Brutto inizio per la Viola che subisce la doppia cifra di svantaggio, la gara poi si aggiusta con il passare dei minuti ma i neroarancio restano sotto di 5 punti. 21-16

1° Quarto – Gobbato subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 21-16

1° Quarto – Due punti per Ragusa, risponde ancora Genovese da due più fallo: libero aggiuntivo dentro. 21-15

1° Quarto – Tripla di Genovese! Si sveglia il bomber. 19-12

1° Quarto – Va in lunetta Sergio: entrambi i liberi dentro. 19-9

1° Quarto – Due punti per Carnovali, tutto solo. Risponde Roveda da 2. 17-9

1° Quarto – Mascherpa subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 15-7

1° Quarto – Accorcia Mascherpa con due punti. 15-6

1° Quarto – Altri 2 punti per Sabatino, scappa via Sant’Antimo 15-4

1° Quarto – Sabbatino in lunetta: 1/2. 13-4

1° Quarto – Altri 4 punti consecutivi per Vangelov che sta facendo la differenza. 12-4

1° Quarto – Stoppa irregolare di Vangelov, convalidati due punti a Gobbato. 8-4

1° Quarto – Prunotto da 2 su assist di Mascherpa, risponde Sergio. 8-2

1° Quarto – Tommaso Carnovali, primi due punti per l’ex. 6-0

1° Quarto – Dri raddoppia per Sant’Antimo. 4-0

1° Quarto – Dopo una serie di errori da ambo i lati arrivano i primi due punti di Vangelov. 2-0

1° Quarto – Si comincia, primo possesso Viola!

17:45 – Tutto pronto per la fase ad orologio del campionato di Serie B. Pallacanestro Viola impegnata in trasferta sul campo dei campani di Sant’Antimo. Neroarancio alla ricerca del primo successo in trasferta in stagione