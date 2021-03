Sant’Alessio in Aspromonte: domani parte la campagna di vaccinazione degli under 80

8 Marzo 2021 22:11

Da domani si effettueranno le vaccinazioni anti-Covid dei residenti di Sant’Alessio in Aspromonte

Martedì 9 Marzo a partire dalle ore 10:30 si effettueranno le vaccinazioni anti-Covid dei residenti di Sant’Alessio in Aspromonte aventi un’età maggiore degli 80 anni, presso la struttura adibita a poliambulatorio sita in via Sant’Anna 2. “Partiamo dagli over 80 per vaccinare tutta la popolazione”, afferma il sindaco dott. Stefano Calabrò.