Sanremo 2021, tutti i cantanti in gara: big, nuove proposte e canzoni della 71ª edizione

2 Marzo 2021 12:09

Sanremo 2021, tutti i cantanti in gara nella 71ª edizione del Festival: ecco la lista dei big e delle nuove proposte con le rispettive canzoni

Tutto pronto per la serata inaugurale di Sanremo 2021, in programma quest’oggi, in prima serata, su Rai 1. Sarà un Festival diverso, usando un’espressione calcistica ‘a porte chiuse’: vietata la presenza del pubblico a causa delle regole anti-Covid che impongono la chiusura dei teatri. L’Ariston non fa alcuna eccezione, nonostante l’evento di caratura mondiale. Non per questo però sarà un Sanremo meno bello del solito. Il direttore artistico Amadeus ha selezionato con cura i 26 big e le 8 nuove proposte in gara che spaziano fra generi differenti: dal pop al rap, passando per una buona quota destinata all’indie. Nella nostra gallery le foto di tutti i cantanti in gara, dai volti noti ai debuttanti sul palco dell’Ariston. Chissà che una delle loro facce diventerà la vostra preferita!

Sanremo 2021, la lista dei BIG in gara:

Aiello – ‘Ora’

Annalisa – ‘Dieci’

Arisa – ‘Potevi fare di più’

Bugo – ‘E invece sì’

Colapesce Dimartino – ‘Musica leggerissima’

Coma_Cose – ‘Fiamme negli occhi’

Ermal Meta – ‘Un milione di cose da dirti’

Extraliscio feat Davide Toffolo – ‘Bianca luce nera’

Francesca Michielin e Fedez – ‘Chiamami per nome’

Francesco Renga – ‘Quando trovo te’

Fasma – ‘Parlami’

Fulminacci – ‘Santa Marinella’

Gaia – ‘Cuore amaro’

Ghemon – ‘Momento perfetto’

Gio Evan – ‘Arnica’

Irama – ‘La genesi del tuo colore’

La Rappresentante di Lista – ‘Amare’

Lo Stato Sociale – ‘Combat Pop’

Madame – ‘Voce’

Malika Ayane – ‘Ti piaci così’

Maneskin – ‘Zitti e buoni’

Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – ‘Il farmacista’

Noemi – ‘Glicine’

Orietta Berti – ‘Quando ti sei innamorato’

Random – ‘Torno a te’

Willie Peyote – ‘Mai dire mai (la locura)’

Sanremo 2021, la lista delle nuove proposte:

Avincola – ‘Goal!’

Davide Shorty – ‘Regina’

Dellai – ‘Io sono Luca’

Elena Faggi – ‘Che ne so’

Folcast – ‘Scopriti’

Gaudiano – ‘Polvere da sparo’

Greta Zuccoli – ‘Ogni cosa sa di te’

Wrongonyou – ‘Lezioni di volo’