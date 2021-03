Sanremo 2021, Simona Ventura è positiva al Covid: salta la sua presenza al Festival

5 Marzo 2021 13:03

Sanremo 2021, Simona Ventura è risultata positiva al Covid: la conduttrice non sarà presente in qualità di ospite al Festival

A poche ore dall’inizio della quarta manche di Sanremo 2021, Amadeus è costretto ad annunciare un pesante forfait dalla puntata di questa sera. Simona Ventura, inserita fra gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston, è risultata positiva al Covid e dunque non sarà presente. In conferenza stampa il direttore artistico del Festival ha spiegato: “con grande dispiacere per me, devo comunicare che Simona è risultata positiva. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante è che sta bene e che torni presto a lavorare“. È già la terza volta che il Coronavirus prova a mettere i bastoni fra le ruote al Festival. Nei giorni precedenti all’evento Naomi Campbell è stata costretta a rinunciare alla sua partecipazione a causa del rafforzamento delle misure restrittive che le impedivano di lasciare gli USA. A poche ore dalla prima puntata invece, due collaboratori di Irama sono risultati positivi e il cantante non si è potuto esibire: la sua performance (la ripresa video delle prove generali) viene mandata in onda tramite filmato.