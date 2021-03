Sanremo 2021, il Festival non prende il volo: share in calo anche nella seconda puntata

4 Marzo 2021 12:28

Ascolti ancora in calo nella seconda puntata di Sanremo 2021: quasi 2 milioni di spettatori in meno rispetto alla passata edizione

La seconda serata di Sanremo 2021 è scivolata via con maggior fluidità rispetto alla prima, confermando la regola secondo la quale, dopo essersi levati un po’ di ruggine e di emozione rispetto all’esordio, gli stessi conduttori Amadeus e Fiorello alzeranno il livello, puntata dopo puntata. Gli ascolti però continuano a calare. Dopo un esordio sotto l 50% di share, come non accadeva da diversi anni, la seconda serata conferma il trend in discesa.

Nella serata di mercoledì 3 marzo Sanremo 2021 è stato visto in media da 7.585.000 telespettatori con il 42,1% di share. La prima parte, in onda dalle 21.31 alle 23.55, è stata vista da 10.113.000 telespettatori con il 41,21%, 3.966.000 telespettatori con il 45,70% per la seconda dalla mezzanotte alle 01.43. Il picco auditel in valori assoluti arriva alle 21,40 con 12 milioni di telespettatori. Lo scorso anno, la seconda serata del Festival era stata vista da una media di 9.693.000 telespettatori con il 53,3% di share. La prima parte (dalle 21.35 alle 23.55) aveva ottenuto 12.841.000 con il 52,5%, la seconda parte (dalle 23.58 all’1.43) 5.451.000 con il 56,1% di share.