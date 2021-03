Sanremo 2021, il programma della terza serata: la lista di tutti i duetti e gli ospiti presenti

4 Marzo 2021 11:32

Sanremo 2021, il programma della terza serata: ecco la lista completa di tutti i duetti e gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston

Le prime due serata di Sanremo 2021 sono state archiviate con tanto di classifica generale accompagnata dalle solite polemiche. La terza serata, come sempre, sarà una delle più attese: tutti e 26 gli artisti si esibiranno sul palco dell’Ariston, ma non con le loro canzoni, bensì con delle cover di brani del passato più o meno recente. Molti cantanti verranno affiancati da altri performer chiamati per l’occasione. Le performance saranno giudicate dai componenti di coro e orchestra. Al termine della serata verrà emessa una nuova classifica che terrà conto della media dei voti della giuria demoscopica durante la prima e la seconda serata insieme al verdetto dell’orchestra nella serata delle cover.

Sanremo 2021, gli ospiti della terza serata

Alla co-conduzione del Festival ci sarà la supermodella Vittoria Ceretti. Zlatan Ibrahimovic tornerà sul palco dell’Ariston dopo una serata di assenza dovuta agli impegni con il Milan: il calciatore si esibirà insieme all’amico Sinisa Mihajlovic (allenatore del Bologna), supportati da Amadaeus e Fiorello, il quartetto si esibirà sulle note di ‘Io vagabondo‘ dei Nomadi. Super ospite fisso anche Achille Lauro che porterà il suo terzo ‘quadro’ insieme ad Emma Marrone e l’attrice Monica Guerritore. Grande attesa per l’esibizione dei Negramaro che si tributeranno un omaggio a Lucio Dalla nel giorno del 50° anniversario del brano “4 marzo 1943”.

Sanremo 2021, la lista di tutti i duetti: