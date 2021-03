Sanremo 2021, il programma della quarta serata: big, nuove proposte e ospiti presenti

5 Marzo 2021 11:06

Sanremo 2021, il programma della quarta serata: tutti i big in gara, la finale delle nuove proposte, grande attesa per Mahmood

Tutto pronto per la quarta serata di Sanremo 2021. Il Festival della Canzone italiana volge verso il termine con la penultima delle serate in programma. Dopo la notte dedicata alla cover che ha cambiato il volto della classifica generale, questa sera i big torneranno tutti in gara con le loro canzoni per guadagnare posizioni in vista della finalissima di domani. A proposito di finali, questa sera verrà premiato il miglior brano nella categoria nuove proposte con i 4 finalisti che anticiperanno le performance dei big.

Sanremo 2021, gli ospiti presenti nella quarta serata

Alla co-conduzione del Festival ci sarà la giornalista Barbara Palombelli. Confermata la presenza di Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro (e i suoi quadri!), super ospiti fissi della 71ª edizione. Salirà sul palco dell’Ariston anche Beatrice Venezi, direttore d’orchestra che darà il via alla finale delle nuove proposte. Grande attesa per Mahmood, il giovane cantante milanese di origini egiziane che nell’edizione di Sanremo 2019 ha trionfato con ‘Soldi’, classificandosi poi in seconda posizione all’Eurovision Song Contest 2019.

Sanremo 2021, la finale delle nuove proposte

Questa sera il primo grande verdetto di Sanremo con la finale delle nuove proposte. Gaudiano e Folcast sono stati i due giovani che hanno passato il turno nella prima serata, Davide Shorty e Wrongonyou invece quelli che hanno staccato il pass nella seconda serata. Oggi si esibiranno tutti e 4 e successivamente verrà votato il vincitore dalla Giuria Demoscopica, dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e dal pubblico tramite Televoto. Di seguito gli artisti presenti in gara:

Davide Shorty – “Regina” Folcast – “Scopriti” Gaudiano – “Polvere da sparo” Wrongonyou – “Lezioni di volo”

Sanremo 2021, tutti i big in gara

Dopo la serata cover di ieri, i 26 big in gara si esibiranno nuovamente con le loro canzoni. Ermal Meta è pronto a blindare il primo posto classificandosi in vetta per la terza serata consecutiva. In tanti avranno l’occasione di migliorare la performance delle scorse sere avendo smaltito la paura della ‘prima serata’ al Festival. Di seguito la lista dei big in gara e le rispettive canzoni: