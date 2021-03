Sanremo 2021, il programma della prima serata: i 13 big in gara, le 4 nuove proposte e gli ospiti

2 Marzo 2021 12:58

Sanremo 2021, il programma della prima serata del Festival: ecco tutti i cantanti in gara e gli ospiti della puntanta di martedì 2 marzo

Volge verso il termine il countdown che porta verso l’inizio di Sanremo 2021. La prima serata del Festival della Canzone italiana si svolgerà questa sera alle ore 20:40 su Rai 1. Cresce l’attesa per scoprire le canzoni dei 26 big in gara e la curiosità per conoscere i brani dei giovani talenti selezionati fra le nuove proposte. Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston, provenienti dal mondo dello sport, da quello della musica e anche dallo spettacolo. Amadeus sarà direttore artistico e conduttore della kermesse, al suo fianco Rosario Fiorello. Confermata l’assenza del pubblico come da disposizioni governative anti-Covid relative alla chiusura dei teatri.

Sanremo 2021, il programma della prima serata: gli ospiti presenti

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston durante la prima serata. Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro saranno i super ospiti fissi presenti ogni sera (da chiarire se Ibrahimovic ci sarà anche mercoledì vista la partita del Milan contro l’Udinese, nonostante sia infortunato, ndr). Oltre al bomber rossonero farà una comparsata la ginnasta russa Ol’ga Kapranova. Annunciata la presenza di Loredana Bertè e l’esibizione della Banda della Polizia di Stato accompagnata dal sassofonista Stefano di Battista. Presente anche Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Coronavirus durante il primo lockdown.

Sanremo 2021, il programma della prima serata: i big in gara

Nella prima serata si esibiranno 13 dei big in gara. La loro performance sarà valutata dalla Giuria Demoscopica e al termine verrà stilata una classifica provvisoria. Di seguito i cantanti che si esibiranno questa sera, riportati in ordine alfabetico.

Aiello – Ora

Annalisa – Dieci

Arisa – Potevi fare di più

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Fasma – Parlami

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Francesco Renga – Quando trovo te

Ghemon – Momento perfetto

Irama – La genesi del tuo colore

Madame – Voce

Maneskin – Zitti e buoni

Max Gazzè – Il farmacista

Sanremo 2021, il programma della prima serata: le nuove proposte in gara

Quattro le nuove proposte che si esibiranno sul palco dell’Ariston questa sera. La loro esibizione verrà votata dalla Giuria Demoscopica alla quale si aggiungerà la Giuria della Sala Stampa, TV, Radio e Web, oltre al pubblico attraverso il Televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica: le prime 2 canzoni accederanno alla quarta serata, mentre le altre 2 verranno eliminate dalla competizione. Di seguito le 4 Nuove Proposte che si esibiranno questa sera, riportate in ordine alfabetico.