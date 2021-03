Sanremo 2021, palloncino a forma di pene gigante in platea: la clamorosa gaffe non sfugge ai social [FOTO]

3 Marzo 2021 23:23

Sanremo 2021, palloncino a forma di pene gigante posto in platea: la gaffe clamorosa non sfugge all’occhio attento dei social

Nonostante fosse stato annunciato da molto tempo, vedere la platea di Sanremo 2021 priva di pubblico è sempre un colpo al cuore. I seggiolini sono vuoti a causa delle misure anti-Covid che impongono la chiusura dei teatri al pubblico e anche per l’Ariston non c’è stata alcuna eccezione. Nonostante le gag in cui Fiorello e Amadeus hanno scherzato su e con le poltrone che finalmente “possono vedere il Festival per la prima volta“, soprattutto “senza culi“, quest’oggi si è deciso di dare un po’ di colore alla platea vuota con dei simpatici palloncini. Fra di essi però uno ha attirato l’attenzione del sempre vigile occhio dei social che, fra le varie forme, ne ha scovata una davvero particolare: nella seconda serata di Sanremo 2021, in platea, era presente un palloncino a forma di pene gigante! Si tratta di uno dei classici palloncini utilizzati, in chiave ironica, per 18esimi e addii al nubilato. Una clamorosa gaffe, in mondovisione, diventata in poco tempo virale e che ha contribuito a creare non poco imbarazzo al Festival.