Sanremo 2021, parla il motociclista che ha dato un passaggio a Ibrahimovic: “voleva guidare lui!”

5 Marzo 2021 11:24

Zlatan Ibrahimovic arriva all’Ariston grazie al passaggio di un motoclista: il signor Franco racconta la sua particolare esperienza

La terza serata di Sanremo 2021 era iniziata già da un bel pezzo, ma di Zlatan Ibrahimovic neanche l’ombra. Non si è trattato di una questione dovuta alla scaletta, il calciatore non era proprio presente all’Ariston. Il motivo lo ha raccontato lo stesso Ibrahimovic una volta salito finalmente sul palco per il siparietto che lo ha visto protagonista insieme all’amico Sinisa Mihajlovic. L’attaccante svedese, tornato a Milano per seguire la partita del suo Milan dal vivo, stava facendo ritorno a Sanremo ma è rimasto bloccato sull’A1 a causa del traffico generato da un incidente. Ibra si è affidato dunque ad un motociclista, per altro milanista, che lo ha portato fino all’Ariston in moto per 60 km.

La storia è stata confermata dal signor Franco, il motociclista in questione, intervisatato a Radio Monte Carlo nel corso della trasmissione ‘Bonjour Bonjour’, programma condotto da Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù. “È successo che ieri c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. – ha dichiarato il signor Franco – Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’. Quello che ha detto in televisione è vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è che siamo andati ad Albenga a prendere l’autostrada verso Sanremo e c’erano pochissime auto e tutto sommato è stata una cosa piuttosto semplice. Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come potesse ringraziarmi, mi ha detto che mi manderà la maglia. Non sono neanche riuscito a fare una foto perché, quando siamo arrivati, lui era di corsissima, è sceso dalla moto ed è entrato all’Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo”.