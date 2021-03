Sanremo 2021, Ibrahimovic e Mihajlovic versione cantanti: si esibiranno con ‘Io Vagabondo’ dei Nomadi

1 Marzo 2021 18:40

Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic si esibirà nella serata dei duetti: al suo fianco Sinisa Mihajlovic, i due canteranno ‘Io vagabondo’ dei Nomadi

Grande attesa per la prima serata del Festival di Sanremo 2021 prevista per domani alle ore 20:40 in diretta su Rai 1. Oltre alla voglia di scoprire le canzoni dei cantanti in gara, c’è anche grande curiosità nel vedere Zlatan Ibrahimovic destreggiarsi sul palco dell’Ariston. L’attaccante del Milan sarà infatti ospite fisso della kermesse canora e si presterà a sketch e gag insieme al duo (interista) composto da Fiorello e Amadeus. Il bomber svedese si esibirà addirittura al microfono nella serata di giovedì, quella dedicata ai duetti, nella quale verrà affiancato da un altro grande sportivo del calcio italiano, nonchè suo amico di vecchia data: Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna. I due, stando a quanto dichiarato da Amadeus in conferenza stampa, canteranno ‘Io vagabondo‘, celebre brano dei Nomadi datato 1972.