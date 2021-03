Sanremo 2021, Ibrahimovic al Festival da infortunato: Zlatan si è stirato contro la Roma

1 Marzo 2021 16:07

Zlatan Ibrahimovic andrà a Sanremo 2021 da infortunato: l’attaccante del Milan si è stirato nella gara di ieri contro la Roma

Il rischio era presente fin da quando è stato firmato il contratto, trattandosi di un calciatore, per altro di quasi 40 anni, Zlatan Ibrahimovic era incline agli infortuni. Certo è che Amadeus non si aspettava di vederlo in infermeria appena 2 giorni prima dell’inizio di Sanremo 2021. Il direttore artistico del Festival aveva deciso di puntare proprio sul bomber svedese in qualità di ospite fisso della kermesse canora, ma se aveva in mente di proporre qualche gag calcistica o magari di ballo, dovrà rivedere i suoi piani.

Zlatan Ibrahimovic è uscito per infortunio nella gara di ieri fra Milan e Roma. Il bomber rossonero, secondo l’esito degli esami medici effettuati oggi, ha rimediato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Un nuovo stiramento dunque, che lo terrà fuori per almeno 10 giorni, passati i quali verrà valutata nuovamente la sua condizione fisica. Ibrahimovic salterà la gara contro l’udinese del 3 marzo, quella contro il Verona del 7 marzo e gli ottavi di Europa League contro il Manchester United dell’11 marzo. Se i controlli non dovessero dare buone notizie sono a rischio anche Napoli (14 marzo), gara di ritorno contro il Manchester United (18 marzo) e Fiorentina (21 marzo).