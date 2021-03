Sanremo 2021, Ibrahimovic ruba la scena: “Amadeus e Fiorello interisti, non parlano da 6 mesi. Lukaku? Se vuole venire…”

2 Marzo 2021 13:12

Sanremo 2021, Ibrahimovic show in conferenza stampa: l’attaccante del Milan rassicura sulle sue condizioni e punge gli interisti

“Sicuramente è più facile fare gol. Questo non è il mio mondo ma sono in buone mani con Amadeus e Fiorello, e non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo, se faccio bene meglio perché così avrò un lavoro quando smetto”. Zlatan Ibrahimovic ruba la scena nella conferenza stampa che precede la prima serata di Sanremo 2021. Il bomber del Milan sarà ospite fisso in tutte le serate del Festival (in dubbio solo mercoledì). Lo sedese rassicura sull’infortunio che lo ha fermato contro la Roma: “il programma è sempre uguale. Sono stato sfortunato ad avere una piccola lesione, ma il programma del festival non cambia. Sicuramente ci divertiremo”. Non manca la stoccata a Lukaku dopo i battibecchi delle ultime gare contro l’Inter fra Coppa Italia e campionato: “se vuol venire, è benvenuto. Quello che succede in campo, finisce in campo, non c’è nessun problema“. E a proposito della fede interista dei due conduttori Amadeus e Firello: “lo so che sono interisti, me lo ricordano ogni giorno – li liquida con una battuta -. Per sei mesi prima non dicevano nulla…“.