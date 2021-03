Sanremo 2021, chi sono i favoriti per la vittoria? Indie al potere, giovani e un pezzo di Sicilia

2 Marzo 2021 18:10

Sanremo 2021, chi sono i favoriti per la vittoria finale? Indie e rap tra i generi più quotati, i giovani potrebbero avere la meglio sui volti noti

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: questa sera inizia Sanremo 2021! Cresce sempre di più l’attesa per scoprire le canzoni che gareggeranno per il successo della 71ª edizione della più prestigiosa kermesse canora italiana. I big in gara sono ben 26, scelti accuratamente dal direttore artistico Amadeus. Un gruppo molto eterogeneo, composto da tanti giovani, molti dei quali all’esordio sul palco dell’Ariston, ma anche volti noti al top delle loro carriere. Tanti artisti strizzano l’occhio al genere indie, tanto in voga particolarmente fra i giovani, presentato con sonorità un po’ tendenti al pop e un po’ al rap. A proposito di rap, ben 5 artisti su 26 (circa 1/5 dunque) sono rapper. Il pop italiano avrà, come sempre, il maggior numero di artisti in gara. Addirittura c’è anche un po’ di rock!

Sanremo 2021, chi sono i favoriti per la vittoria finale?

In attesa di veder tramutati i testi scritti in canzoni e ascoltare melodie e beat scelti per i brani, proviamo ad analizzare la situazione stilando qualche pronostico. Facendo riferimento alle classifiche stilate dalle principali agenzie di scommesse, probabilmente il Festival di quest’anno lo vincerà un volto nuovo. I favoriti numero 1 della vigilia sono, a sopresa, il duo siciliano indie pop Colapesce e Dimartino con la loro ‘Musica Leggerissima’ che potrebbe fare presa anche sul grande pubblico che difficilmente conoscerà i due.

Alle loro spalle la rock band venuta fuori da X-Factor 2017, i Maneskin, seguitissimi dai giovani e pronti a portare una ventata d’aria fresca e tanto movimento con la loro ‘Zitti e buoni’. Quota (progressive) rock supportata anche da ‘La rappresentante di lista’, gruppo che ha già impressionato la scorsa edizione nella serata dei duetti come spalla di Rancore: la voce di Veronica Lucchesi e le sonorità particolari potrebbero concedergli una posizione ben più alta rispetto alla loro popolarità verso il grande pubblico.

Tanta attesa anche per Francesca Michielin e Fedez. La coppia ha già dimostrato di funzionare musicalmente in passato, da non sottovalutare l’effetto ‘Chiara Ferragni’ sulla popolarità del pezzo che, se dovesse funzionare, rischia già di avere un posto prenotato sul podio. Un successo forse fin troppo annunciato? Due artisti Indie insidiano le posizioni del podio nelle classifiche stilate dai bookmaker. Willie Peyote con il suo indie-rap è uno dei nomi più interessanti. La tematica del suo pezzo sarà una critica sociale: forse più adatto al premio della Critica che al successo finale, ma mai dire mai. I Coma_Cose hanno il sound giusto per portare un tormentone capace di far presa su giovani e meno giovani. I loro incastri freschi che spaziano dall’indie all’elettronica faranno la differenza?

Madame è la prima donna (in singolo) in classifica, nonchè la più giovane in gara con i suoi 19 anni. Una rapper ‘differente’ dal prototipo di ‘chica mala’ tanto in voga: testi profondi e una buona voce di base la candidano ad essere la migliore rapper in gara. Ermal Meta e Irama si giocano la carta del pop sentimentale, ma appaiono staccati ai nastri di partenza. Lo Stato Social e Max Gazzè profumano di tormentone. E Bugo? Dov’è Bugo? In gara con la voglia di riscatto, la popolarità della passata edizione e qualche intervento involontario di Morgan che potrebbe metterlo ancor di più sotto i riflettori. State a vedere che Bugo…

Sanremo 2021, la classifica dei favoriti secondo Sisal Matchpoint