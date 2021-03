Sanremo 2021, Chiara Ferragni ha influenzato il voto? Il Codacons pensa all’annullamento della classifica

7 Marzo 2021 12:07

Sanremo 2021, Chiara Ferragni influenza il voto invitando i suoi 23 milioni di follower a votare Fedez: il Codacons pensa all’annullamento della classifica

Tanta attesa, fino alle 02:30 di notte, per vedere chi fosse il nuovo vincitore di Sanremo 2021 per poi scoprire che la classifica potrebbe essere annullata. No, non è una bufala, è il Codacons a dirlo. Il motivo sarebbe un’influenza esterna sulle votazioni che avrebbe falsato il voto. E che influenza, anzi: che influencer! Chiara Ferragni in persona ha mobilitato i suoi 23 milioni di follower Instagram, a colpi di post e stories, invitandoli a votare per il marito Fedez in coppia con Francesca michielin. “Votate tutti Fedez e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11“, il messaggio che non è andato giù a tanti utenti che su Twitter hanno manifestato il loro disappunto: Sanremo 2021 è una kermesse che premia chi ha più follower o la canzone migliore?

Il Codacons ha dichiarato all’Adnkronos che “vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa” per determinare se ci sia stata una violazione della par condicio nelle votazioni. “Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata“, conclude il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.