Sanremo 2021, chi è Vittoria Ceretti? ‘Choupette’, top model giovane ma già sposata: sostituirà Naomi Campbell

4 Marzo 2021 18:10

Sanremo 2021, chi è Vittoria Ceretti? La giovane top model che ha conquistato tutti i maggiori brand e sul palco dell’Ariston sostituirà Naomi Campbell

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo 2021. Dopo le prime due notti in cui i cantanti in gara si sono esibiti con i loro inediti, questa sarà la volta delle cover e degli eventuali duetti. Ad affiancare il direttore artistico Amadeus e la sua spalla Rosario Fiorello, ci sarà la terza co-conduttrice del Festival: dopo Matilda de Angelis ed Elodie, questa sera è la volta di Vittoria Ceretti. La sua è stata una scelta che potremmo definire ‘in extremis’, causata dall’emergenza Coronavirus. Nei piani originali infatti ci sarebbe dovuta essere Naomi Campbell, ma la famosa modella americana è rimasta bloccata dalle restrizioni USA dovute alla pandemia.

Sanremo 2021, chi è Vittoria Ceretti? ‘Choupette’, la carriera, il matrimonio

Dalla ‘Venere nera’ alla ‘Venere bianca’ dunque. Anche Vittoria Ceretti è una top model, giovanissima e bellissima. Occhi verdi, pelle di porcellana, capelli corvini e un portamento elegante e sensuale l’hanno resa l’oggetto del desiderio delle principali maison di tutto il mondo. Nata a Brescia il 7 giugno 1998, Vittoria inizia la sua carriera a 14 anni partecipando al concorso Elite Model Look. Nel 2014 il primo grande brand a scommettere su di lei è Dolce&Gabbana che la seleziona per la sua nuova campagna pubblicitaria. Da quel momento attira l’attenzione di grandi firme come Armani, Prada, Givenchy, Chanel. Si è detta molto legata a Karl Lagerfeld, stilista tedesco somparso nel 2019 che la chiamava ‘Choupette‘, stesso nome dato alla sua amatissima gatta, l’essere vivente al quale era più legato. Ancora oggi è il volto della sua Maison.

Nel 2016 Vogue Italia la sceglie per la sua copertina, consacrandola al grande pubblico. A soli 22 anni vanta innumerevoli sfilate in utto il mondo, da New York a Parigi, passando per Londra e Milano. Nonostante la giovane età è già sposata: travolta dal fuoco della passione che la lega al deejeay Matteo Milleri, ha espresso il fatidico sì in una chiesetta di Ibiza nel giugno del 2020 davanti a un ristretto numero di invitati. Su Instagram Vittoria vanta quasi 900.000 follower e usa i social anche per far sentire la sua voce: recentemente ad esempio, ha condannato gli assembramenti della movida fuori dai locali.