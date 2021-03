Share Sanremo 2021, ascolti in risalita nella serata delle cover: Ibrahimovic trascinatore

5 Marzo 2021 11:53

Share Sanremo 2021, ascolti in risalita durante la serata dedicata alle cover: Ibrahimovic trascinatore nella seconda metà della trasmissione

Dopo la delusione della prima serata e la seconda che ha fatto anche peggio, la serata delle cover ha visto alzarsi gli ascolti di Sanremo 2021. Tutti e 26 i big in gara si sono esibiti con un brano del passato più o meno recente, riarrangiandolo e coverizzandolo insieme ad uno o più ospiti in un duetto. La prima parte della trasmissione è stata seguita da 10.596.000 di spettatori con il 42,4% di share. La seconda parte della serata di ieri, invece, è stata seguita 4.369.000 spettatori con il 50,6% di share. In media hanno assistito alla puntata 7.653.000 spettatori con uno share di 44.3%.

Il grande merito, oltre dei tanti ospiti e della curiosità per le cover presentate, è stato di Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan è arrivato sul palco dell’Ariston in maniera alquanto rocambolesca, accompagnato da un motociclista dopo essere rimasto bloccato in autostrada. Zlatan ha scherzato con Amadeus, poi ha mostrato il suo lato umano nel parlare della malattia di Sinisa Mihajlovic, suo grande amico con il quale ha poi cantanto (insieme ad Amadeus e Fiorello) sulle note di ‘Io vagabondo’ dei Nomadi. In fine un siparietto dolcissimo con Donato Grande, attaccante della Nazionale italiana di Powerchair Football (calcio sulla sedia a rotelle). Grande attesa anche per il solito quadro di Achille Lauro, vestito da statua greca, in duetto con Emma.

Numeri in risalita come detto, ma comunque inferiori alla terza serata di Sanremo 2020: la serata dei duetti aveva fatto registrare 13.533.000 spetattori con il 53.6% di share nella prima parte e 5.636.000 con il 57.2% di share nella seconda: in media gli spettatori furono 9 milioni 836mila spettatori e il 54.5%.