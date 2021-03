Sala: ‘Dati e fatti sono importanti e vanno curati’

17 Marzo 2021 18:54

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Sono importanti e vanno molto curati i dati e i fatti un po’ meno le parole, troppe le parole in questa pandemia, a volte disorientanti, mentre il contributo tecnico è più importante”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’evento di apertura della Milano Digital Week organizzato dal Comune di Milano, ‘Data Language. Dialoghi, storie e persone dietro ai dati’.

“C’è bisogno di trovare un intreccio virtuoso tra digitalizzazione e transizione ecologica, una soluzione che possa permettere alla gente di dire: si può fare. Da questo punto di vista io credo che le città abbiano un ruolo importantissimo: perché prima di tutto sono il territorio perfetto come ‘area test'”, spiega.