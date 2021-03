Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola LIVE: inizio super per i neroarancio!

7 Marzo 2021 18:00

Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola, il racconto della sfida valevole per la 14ª giornata di Serie B: i neroarancio cercano il tris di vittorie consecutive

Due vittorie importantissime, per certi versi inaspettate, ma sicuramente di grande valore quelle che la Pallacanestro Viola ha raccolto contro Bisceglie e Taranto, seconda e prima della classe. Due successi in grado di infondere grande fiducia in vista della trasferta odierna, dopo due gare casalinghe, contro Ruvo di Puglia che arriva invece da 4 ko consecutivi, l’ultimo dei quali contro Monopoli, ultima in classifica. StrettoWeb seguirà LIVE la gara della Pallacanestro Viola raccontando ai suoi lettori le giocate più importanti del match.

Ruvo di Puglia-Pallacanestro Viola LIVE:

1° Quarto – Altri due punti per Giulio Mascherpa, Ruvo osserva impietrita. 0-8

1° Quarto – Due punti anche per Gobbato con libero addizionale dentro! Che inizio per la Viola ragazzi! 0-6

1° Quarto – Due punti per Giulio Mascherpa! 0-3

1 Quarto – Si comincia! Fallo su Genovese che va in lunetta: 1/2 0-1

17:45 – Tutto pronto per la sfida fra Ruvo di Puglia e Pallacanestro Viola, valevole per la 14ª giornata di Serie B. I neroarancio vengono da due vittorie importantissime contro Bisceglie e Taranto, le prime due della classe, i pugliesi invece vengono da 4 sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro Monopoli, fanalino di coda del campionato.